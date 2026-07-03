Туск назвал попытки Зеленского получить поддержку героизацией УПА* глупыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Туск назвал глупыми попытки Владимира Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.
- Польский премьер заявил, что сейчас решения по урегулированию польско-украинских отношений должен принимать Киев.
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал глупыми попытки Владимира Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников.
"Напряжение вызвало ненужное решение Зеленского. Его заданием является найти способ это напряжение снизить. Самым глупым, если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку на Украине, была эскалация напряжения между Украиной и Польшей", - сказал Туск журналистам.
При этом он заявил, что сейчас решения по урегулированию польско-украинских отношений должен принимать Киев.
"Сейчас следует ожидать шагов со стороны Украины", - сказал польский премьер.
"Никто не сядет нам на голову, помним об интересах Польши", - заключил он.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.
* Запрещенные в России экстремистские организации