Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-комбриг 128-й бригады ВСУ Дмитрий Лысюк назначен главой ТЦК Закарпатья.
- Он организовал построение в прифронтовой зоне в 2023 году, которое завершилось ударом "Искандера", и следственные органы Украины обещали привлечь его к ответственности, но он получил новую должность.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Экс-комбриг 128-й бригады ВСУ Дмитрий Лысюк, подставивший десятки своих солдат под удар "Искандером" в 2023 году, назначен главой ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы) Закарпатья, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Закарпатье назначен новый глава ТЦК. На эту должность назначен бывший комбриг 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Лысюк Дмитрий Сергеевич, который организовал в прифронтовой зоне построение, завершившееся "прилетом" нашего "Искандера", - рассказал собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что речь идет о событиях 2023 года, вызвавших огромный резонанс в украинском обществе. Он добавил, что следственные органы Украины обещали привлечь полковника к ответственности. Однако он "получил лишь новую "хлебную" должность".
Удар по военным из 128-й бригады ВСУ во время торжественного построения в Запорожской области произошел в начале ноября 2023 года. Первым о нем сообщил Владимир Зеленский. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов тогда сообщил РИА Новости, что в результате погибли свыше 50 украинских солдат и офицеров.
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