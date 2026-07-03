Экс-комбриг ВСУ, подставивший своих солдат, стал главой ТЦК Закарпатья

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Экс-комбриг 128-й бригады ВСУ Дмитрий Лысюк, подставивший десятки своих солдат под удар "Искандером" в 2023 году, назначен главой ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы) Закарпатья, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Удар по военным из 128-й бригады ВСУ во время торжественного построения в Запорожской области произошел в начале ноября 2023 года. Первым о нем сообщил Владимир Зеленский. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов тогда сообщил РИА Новости, что в результате погибли свыше 50 украинских солдат и офицеров.