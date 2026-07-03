Рейтинг@Mail.ru
Депутат назвал возможную причину ухода премьера Молдавии в отставку - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 03.07.2026
Депутат назвал возможную причину ухода премьера Молдавии в отставку

Цырдя: Мунтяну мог уйти из-за отказа властей провести чистку от коррупции

© SputnikПремьер-министр Молдавии Александр Мунтяну
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил о своей отставке.
  • По словам депутата Богдана Цырдя, причиной отставки стало несогласие с отказом властей уволить коррумпированных родственников президента и членов правящей партии из государственных структур.
  • Цырдя утверждает, что на ключевых государственных должностях и госпредприятиях находятся родственники Майи Санду и членов правящей партии, принятые на высокооплачиваемые должности без конкурсов.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну мог уйти в отставку из-за отказа властей уволить из государственных структур всех коррумпированных родственников президента и членов правящей партии, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку с поста премьера, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Мэр Кишинева назвал причину ухода премьера Молдавии в отставку
Вчера, 10:58
"Вчера вечером в администрации президента Санду произошел конфликт между президентом, частью представителей партии "Действие и солидарность" и премьером Мунтяну. Мунтяну поставил Санду ультиматум, требуя разрешить ему провести зачистку в госструктурах, убрав оттуда коррумпированных родственников ПДС, в противном случае он обещал уйти", - заявил Цырдя.
По его словам, это произошло из-за того, что обнаружилось, что на ключевых государственных должностях и на госпредприятиях находятся родственники Майи Санду и членов правящей партии, принятые на высокооплачиваемые должности без конкурсов.
В том числе появился скандал на фоне того, что исчезают и деньги из внешнего финансирования Европейского Союза. Отсюда и этот разрыв произошел, который в принципе, если так копнуть чуть глубже, говорит о полном системном кризисе власти", - добавил Цырдя.
Ранее молдавское издание RISE провело расследование, в рамках которого установило, что двоюродная сестра Санду Анастасии Табурчану, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, не появляясь при этом на рабочем месте. Она уволилась, пообещала вернуть деньги, а также была исключена из правящей партии "Действие и солидарность".
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Премьер Молдавии требовал от президента больше полномочий, заявил депутат
Вчера, 11:01
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала