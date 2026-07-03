Депутат назвал возможную причину ухода премьера Молдавии в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил о своей отставке.

По словам депутата Богдана Цырдя, причиной отставки стало несогласие с отказом властей уволить коррумпированных родственников президента и членов правящей партии из государственных структур.

Цырдя утверждает, что на ключевых государственных должностях и госпредприятиях находятся родственники Майи Санду и членов правящей партии, принятые на высокооплачиваемые должности без конкурсов.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну мог уйти в отставку из-за отказа властей уволить из государственных структур всех коррумпированных родственников президента и членов правящей партии, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.

Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку с поста премьера, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

"Вчера вечером в администрации президента Санду произошел конфликт между президентом, частью представителей партии "Действие и солидарность" и премьером Мунтяну. Мунтяну поставил Санду ультиматум, требуя разрешить ему провести зачистку в госструктурах, убрав оттуда коррумпированных родственников ПДС, в противном случае он обещал уйти", - заявил Цырдя.

По его словам, это произошло из-за того, что обнаружилось, что на ключевых государственных должностях и на госпредприятиях находятся родственники Майи Санду и членов правящей партии, принятые на высокооплачиваемые должности без конкурсов.

В том числе появился скандал на фоне того, что исчезают и деньги из внешнего финансирования Европейского Союза. Отсюда и этот разрыв произошел, который в принципе, если так копнуть чуть глубже, говорит о полном системном кризисе власти", - добавил Цырдя.