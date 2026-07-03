Премьер Молдавии требовал от президента больше полномочий, заявил депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну требовал от президента республики Майи Санду больше полномочий и ушел в отставку после отказа.

По словам депутата от оппозиционной соцпартии Богдана Цырди, уход Мунтяну подтверждает системный кризис власти.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну требовал от президента республики Майи Санду больше полномочий и ушел в отставку после отказа, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.

Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

"Мунтяну поставил президенту ультиматум: или вы даете мне полноту власти, или я ухожу. Власть потеряла функциональность, потеряла дееспособность, потеряла моральный авторитет. И уход Мунтяну только подтверждает и крах образа Майи Санду , и системный кризис власти", - сказал Цырдя.