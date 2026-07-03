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Премьер Молдавии требовал от президента больше полномочий, заявил депутат - РИА Новости, 03.07.2026
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11:01 03.07.2026
Премьер Молдавии требовал от президента больше полномочий, заявил депутат

Цырдя: премьер Молдавии перед отставкой требовал от президента больше полномочий

© SputnikПремьер-министр Молдавии Александр Мунтяну
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну требовал от президента республики Майи Санду больше полномочий и ушел в отставку после отказа.
  • По словам депутата от оппозиционной соцпартии Богдана Цырди, уход Мунтяну подтверждает системный кризис власти.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну требовал от президента республики Майи Санду больше полномочий и ушел в отставку после отказа, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
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"Мунтяну поставил президенту ультиматум: или вы даете мне полноту власти, или я ухожу. Власть потеряла функциональность, потеряла дееспособность, потеряла моральный авторитет. И уход Мунтяну только подтверждает и крах образа Майи Санду, и системный кризис власти", - сказал Цырдя.
Мунтяну был утвержден в премьером в октябре 2025 года.
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