МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Передовые подразделения группировки российских войск "Центр" вошли в Доброполье и Анновку в ДНР, продолжаются бои в Белицком, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Передовые подразделения группировки "Центр" вошли в Доброполье и Анновку. Продолжаются бои в Белецком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском", - сказал Герасимов в докладе Путину.