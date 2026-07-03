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Передовые подразделения группировки "Центр" вошли в Доброполье и Анновку - РИА Новости, 03.07.2026
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Передовые подразделения группировки "Центр" вошли в Доброполье и Анновку

Герасимов: подразделения группировки "Центр" вошли в Доброполье и Анновку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Передовые подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку в ДНР.
  • Продолжаются бои в Белицком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Передовые подразделения группировки российских войск "Центр" вошли в Доброполье и Анновку в ДНР, продолжаются бои в Белицком, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
"Передовые подразделения группировки "Центр" вошли в Доброполье и Анновку. Продолжаются бои в Белецком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском", - сказал Герасимов в докладе Путину.
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