Боевики захватили приграничный город в ЦАР, жертвами стали 28 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные люди захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской Республике у суданской границы, передает радио Ndeke Luka.
- В результате нападения погибли не менее 28 человек.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вооруженные люди захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской республике у суданской границы, погибли не менее 28 человек, передает радио Ndeke Luka.
"Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства", — рассказал беженец.
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Еще один источник сообщил, что число жертв достигло 28. По его данным, местные уже похоронили 15 из них.
Другой собеседник добавил, что населенный пункт полностью разрушен, а запасы проса и медикаментов разграблены.
По данным радио, нападение произошло еще во вторник. При этом Ам-Дафок все еще находится под контролем боевиков и отрезан от Банги. Многие жители покинули дома и ищут убежища на базе МИНУСКА.