Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные люди захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской Республике у суданской границы, передает радио Ndeke Luka.

В результате нападения погибли не менее 28 человек.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вооруженные люди захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской республике у суданской границы, погибли не менее 28 человек, передает радио Вооруженные люди захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской республике у суданской границы, погибли не менее 28 человек, передает радио Ndeke Luka

" Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства", — рассказал беженец.

Еще один источник сообщил, что число жертв достигло 28. По его данным, местные уже похоронили 15 из них.

Другой собеседник добавил, что населенный пункт полностью разрушен, а запасы проса и медикаментов разграблены.