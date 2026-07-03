Трамп пожаловался на занятость от работы

Американский лидер также заявил, что не играет в гольф на территории Белого дома, поскольку хочет, чтобы его видели не играющим, а работающим.

Ближайшие сотрудники Трампа в администрации ранее неоднократно заявляли в интервью, что президент работает по много часов в день и практически не спит.