Трамп пожаловался на занятость от работы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что у него нет времени плавать из-за занятости работой.
- Он также сказал, что не играет в гольф на территории Белого дома, так как хочет, чтобы его видели работающим.
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что настолько занят работой, что у него даже нет времени плавать.
Американский лидер также заявил, что не играет в гольф на территории Белого дома, поскольку хочет, чтобы его видели не играющим, а работающим.
Ближайшие сотрудники Трампа в администрации ранее неоднократно заявляли в интервью, что президент работает по много часов в день и практически не спит.