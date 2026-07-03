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Трамп пожаловался на занятость от работы - РИА Новости, 03.07.2026
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18:18 03.07.2026
Трамп пожаловался на занятость от работы

Трамп пожаловался, что настолько занят работой, что у него нет времени плавать

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что у него нет времени плавать из-за занятости работой.
  • Он также сказал, что не играет в гольф на территории Белого дома, так как хочет, чтобы его видели работающим.
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что настолько занят работой, что у него даже нет времени плавать.
"Не знаю, хорошо ли я выгляжу в купальном костюме. Я уже давно не надевал купальный костюм, я слишком занят", - сказал Трамп в подкасте второй леди США Уше Вэнс.
Американский лидер также заявил, что не играет в гольф на территории Белого дома, поскольку хочет, чтобы его видели не играющим, а работающим.
Ближайшие сотрудники Трампа в администрации ранее неоднократно заявляли в интервью, что президент работает по много часов в день и практически не спит.
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