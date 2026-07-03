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Трамп добьется окончания конфликта на Украине, уверена конгрессвумен Луна - РИА Новости, 03.07.2026
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15:33 03.07.2026
Трамп добьется окончания конфликта на Украине, уверена конгрессвумен Луна

Конгрессвумен Луна уверена, что Трамп добьется завершения конфликта на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член палаты представителей США Анна Паулина Луна выразила уверенность, что президент Дональд Трамп сможет добиться окончания конфликта на Украине.
  • По ее словам, многие члены конгресса будут недовольны мирным соглашением между Россией и Украиной, так как больше не смогут зарабатывать много денег на своих инвестиционных портфелях.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида), ссылаясь на обсуждения внутри американской администрации, выразила уверенность, что президент Дональд Трамп сможет добиться окончания конфликта на Украине.
"Мы добьемся мирного соглашения между Россией и Украиной, и именно это станет наследием президента Трампа", - сказала Луна в эфире подкаста политического обозревателя Гленна Бэка.
По словам конгрессвумен, многие члены конгресса будут недовольны таким исходом, поскольку "больше не смогут зарабатывать так много денег на своих инвестиционных портфелях".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Европа рано обрадовалась: Трамп добьет Украину
29 июня, 08:00
 
В миреУкраинаСШАФлоридаАнна Паулина ЛунаДональд Трамп
 
 
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