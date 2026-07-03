Трамп добьется окончания конфликта на Украине, уверена конгрессвумен Луна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член палаты представителей США Анна Паулина Луна выразила уверенность, что президент Дональд Трамп сможет добиться окончания конфликта на Украине.
- По ее словам, многие члены конгресса будут недовольны мирным соглашением между Россией и Украиной, так как больше не смогут зарабатывать много денег на своих инвестиционных портфелях.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида), ссылаясь на обсуждения внутри американской администрации, выразила уверенность, что президент Дональд Трамп сможет добиться окончания конфликта на Украине.
По словам конгрессвумен, многие члены конгресса будут недовольны таким исходом, поскольку "больше не смогут зарабатывать так много денег на своих инвестиционных портфелях".
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