Трамп добьется окончания конфликта на Украине, уверена конгрессвумен Луна

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида), ссылаясь на обсуждения внутри американской администрации, выразила уверенность, что президент Дональд Трамп сможет добиться окончания конфликта на Украине.

По словам конгрессвумен, многие члены конгресса будут недовольны таким исходом, поскольку "больше не смогут зарабатывать так много денег на своих инвестиционных портфелях".