Трамп может объявить о возвращении Турции в программу F-35, пишут СМИ

По информации агентства, несмотря на сопротивление в Конгрессе, администрация США изучает возможность продажи Турции истребителей при условии соблюдения американского законодательства. По словам источников агентства, госдеп уже уведомил ведущих законодателей о намерении обойти сопротивление Конгресса и одобрить продажу Турции авиационных двигателей на сумму более 700 миллионов долларов.

Турция была одним из участников программы F-35 и инвестировала в нее около 1,4 миллиарда долларов. В 2019 году США исключили Анкару из проекта после поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400, сославшись на риски для безопасности технологий самолета. Турецкие власти неоднократно заявляли, что рассчитывают либо вернуться в программу, либо получить компенсацию за вложенные средства.