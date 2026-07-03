Трамп может объявить о возвращении Турции в программу F-35, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп может объявить о возможном возвращении Турции в программу поставок истребителей F-35 во время своего визита в Анкару.
- Администрация США изучает возможность продажи Турции истребителей F-35 при условии соблюдения американского законодательства, несмотря на сопротивление в Конгрессе.
- Госдеп уведомил ведущих законодателей о намерении обойти сопротивление Конгресса и одобрить продажу Турции авиационных двигателей на сумму более 700 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может объявить о возможном возвращении Турции в программу поставок истребителей F-35 в ходе своего предстоящего визита в Анкару, передает агентство Associated Press.
"Трамп расположил к себе (президента Турции Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана, дав понять, что во время своего визита может объявить новости, связанные с поставками авиационных двигателей и возможной продажей истребителей F-35, которая на протяжении многих лет была заблокирована из-за тесных отношений Турции с Москвой", - говорится в публикации.
По информации агентства, несмотря на сопротивление в Конгрессе, администрация США изучает возможность продажи Турции истребителей при условии соблюдения американского законодательства. По словам источников агентства, госдеп уже уведомил ведущих законодателей о намерении обойти сопротивление Конгресса и одобрить продажу Турции авиационных двигателей на сумму более 700 миллионов долларов.
Турция была одним из участников программы F-35 и инвестировала в нее около 1,4 миллиарда долларов. В 2019 году США исключили Анкару из проекта после поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400, сославшись на риски для безопасности технологий самолета. Турецкие власти неоднократно заявляли, что рассчитывают либо вернуться в программу, либо получить компенсацию за вложенные средства.