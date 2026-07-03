Секретная служба США могла предотвратить покушение на Трампа в 2024 году

Как отмечает офис генерального инспектора, аппаратура противодействия БПЛА Секретной службы не работала должным образом из-за технических проблем и нехватки обученного персонала. В результате Крукс беспрепятственно запустил дрон всего за несколько часов до митинга для разведки территории.

Кроме того, согласно отчету, Секретная служба не создала совместного оперативного штаба с местной полицией. При этом, несмотря на предупреждение полиции Пенсильвании о невозможности охраны внешнего периметра, Секретная служба не закрыла эту зону и не заблокировала линию огня с крыши ближайшего комплекса зданий, хотя изначально идентифицировала его как потенциальную угрозу. В результате злоумышленник получил беспрепятственный доступ к позиции для стрельбы.