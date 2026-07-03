Секретная служба США могла предотвратить покушение на Трампа в 2024 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Покушение на Дональда Трампа произошло в июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании, в результате чего президент был ранен, один человек погиб и двое были тяжело ранены.
- Секретная служба упустила несколько возможностей выявить и предотвратить попытку покушения на Трампа, как утверждает офис генерального инспектора министерства внутренней безопасности США.
- Аппаратура противодействия БПЛА Секретной службы не работала должным образом, и служба не создала совместного оперативного штаба с местной полицией, что позволило злоумышленнику беспрепятственно подготовиться к атаке.
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Секретная служба США упустила несколько возможностей выявить и предотвратить попытку покушения на американского президента Дональда Трампа в 2024 году, утверждает офис генерального инспектора министерства внутренней безопасности США.
Покушение на Трампа произошло в июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании. Двадцатилетний Томас Мэттью Крукс открыл огонь из винтовки: он ранил Трампа в ухо, убил одного из зрителей и тяжело ранил еще двоих. Нападавший был ликвидирован на месте снайпером Секретной службы.
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"Секретная служба упустила множество возможностей обнаружить, предотвратить и пресечь попытку покушения", – говорится в отчете.
Как отмечает офис генерального инспектора, аппаратура противодействия БПЛА Секретной службы не работала должным образом из-за технических проблем и нехватки обученного персонала. В результате Крукс беспрепятственно запустил дрон всего за несколько часов до митинга для разведки территории.
Кроме того, согласно отчету, Секретная служба не создала совместного оперативного штаба с местной полицией. При этом, несмотря на предупреждение полиции Пенсильвании о невозможности охраны внешнего периметра, Секретная служба не закрыла эту зону и не заблокировала линию огня с крыши ближайшего комплекса зданий, хотя изначально идентифицировала его как потенциальную угрозу. В результате злоумышленник получил беспрепятственный доступ к позиции для стрельбы.