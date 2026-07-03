Рейтинг@Mail.ru
Трамп приобрел акции технологических гигантов во время обвала рынка - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 03.07.2026
Трамп приобрел акции технологических гигантов во время обвала рынка

Трамп купил акции техногигантов во время обвала и заработал на смягчении тарифов

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп приобрел акции технологических гигантов во время обвала рынка в 2025 году и получил значительную прибыль после роста стоимости активов.
  • Основная часть сделок по покупке акций пришлась на Apple и Nvidia.
  • 2 апреля 2025 года Трамп подписал исполнительный указ о введении режима чрезвычайного положения в экономике и установил универсальную 10% импортную пошлину на товары из всех стран мира.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приобрел акции технологических гигантов во время обвала рынка в 2025 году, спровоцированного его тарифной политикой, и получил значительную прибыль после последующего роста стоимости активов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на ежегодный финансовый отчет американского лидера.
Восьмого апреля 2025 года Трамп совершил 327 покупок акций, что в пять раз превысило его среднесуточный показатель за весь год, подсчитал телеканал. При этом основная часть сделок пришлась на акции технологических гигантов, включая Apple и Nvidia.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Трамп заработал в 2025 году более миллиарда долларов на криптовалюте
1 июля, 04:00
"Его шквал покупок пришелся на завершающую стадию крутого четырехдневного обвала, который был спровоцирован обнародованием его плана по введению широких и высоких пошлин", - передает CNBC.
Трамп делал акцент на акциях крупнейших технологических компаний с высокой рыночной капитализацией. Согласно опубликованным данным, в тот день он приобрел акции компаний Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia на сумму от 100 тысяч до 250 тысяч долларов за каждую.
После того как он представил свою новую политику 2 апреля, названную "днем освобождения", акции этих компаний сильно упали в цене, отмечается в материале.
Второго апреля 2025 года Трамп подписал исполнительный указ, которым ввел режим чрезвычайного положения в экономике в связи с торговым дефицитом США. Он установил универсальную 10% импортную пошлину на товары из всех стран мира, а также дополнительные повышенные тарифы, или так называемые "взаимные пошлины", в отношении 57 государств.
Президент США Дональд Трамп во время осмотра самолета VC-25B, подаренного Катаром - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
СМИ: Трамп впервые воспользуется новым самолетом, полученным от Катара
1 июля, 15:35
 
СШАДональд ТрампAppleAmazonMicrosoft CorporationВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала