Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп приобрел акции технологических гигантов во время обвала рынка в 2025 году и получил значительную прибыль после роста стоимости активов.

Основная часть сделок по покупке акций пришлась на Apple и Nvidia.

2 апреля 2025 года Трамп подписал исполнительный указ о введении режима чрезвычайного положения в экономике и установил универсальную 10% импортную пошлину на товары из всех стран мира.

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приобрел акции технологических гигантов во время обвала рынка в 2025 году, спровоцированного его тарифной политикой, и получил значительную прибыль после последующего роста стоимости активов, сообщает телеканал Президент США Дональд Трамп приобрел акции технологических гигантов во время обвала рынка в 2025 году, спровоцированного его тарифной политикой, и получил значительную прибыль после последующего роста стоимости активов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на ежегодный финансовый отчет американского лидера.

Восьмого апреля 2025 года Трамп совершил 327 покупок акций, что в пять раз превысило его среднесуточный показатель за весь год, подсчитал телеканал. При этом основная часть сделок пришлась на акции технологических гигантов, включая Apple и Nvidia.

"Его шквал покупок пришелся на завершающую стадию крутого четырехдневного обвала, который был спровоцирован обнародованием его плана по введению широких и высоких пошлин", - передает CNBC.

Трамп делал акцент на акциях крупнейших технологических компаний с высокой рыночной капитализацией. Согласно опубликованным данным, в тот день он приобрел акции компаний Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia на сумму от 100 тысяч до 250 тысяч долларов за каждую.

После того как он представил свою новую политику 2 апреля, названную "днем освобождения", акции этих компаний сильно упали в цене, отмечается в материале.