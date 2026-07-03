Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп приобрел акции технологических гигантов во время обвала рынка в 2025 году и получил значительную прибыль после роста стоимости активов.
- Основная часть сделок по покупке акций пришлась на Apple и Nvidia.
- 2 апреля 2025 года Трамп подписал исполнительный указ о введении режима чрезвычайного положения в экономике и установил универсальную 10% импортную пошлину на товары из всех стран мира.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приобрел акции технологических гигантов во время обвала рынка в 2025 году, спровоцированного его тарифной политикой, и получил значительную прибыль после последующего роста стоимости активов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на ежегодный финансовый отчет американского лидера.
"Его шквал покупок пришелся на завершающую стадию крутого четырехдневного обвала, который был спровоцирован обнародованием его плана по введению широких и высоких пошлин", - передает CNBC.
Трамп делал акцент на акциях крупнейших технологических компаний с высокой рыночной капитализацией. Согласно опубликованным данным, в тот день он приобрел акции компаний Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia на сумму от 100 тысяч до 250 тысяч долларов за каждую.
После того как он представил свою новую политику 2 апреля, названную "днем освобождения", акции этих компаний сильно упали в цене, отмечается в материале.
Второго апреля 2025 года Трамп подписал исполнительный указ, которым ввел режим чрезвычайного положения в экономике в связи с торговым дефицитом США. Он установил универсальную 10% импортную пошлину на товары из всех стран мира, а также дополнительные повышенные тарифы, или так называемые "взаимные пошлины", в отношении 57 государств.