Лидер партии "Мать Армения" подал иск против спикера парламента за клевету

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер оппозиционной партии «Мать-Армения» Андраник Теванян подал в суд на спикера парламента Армении Алена Симоняна за клевету.

Теванян требует от Симоняна опровергнуть распространенные им сведения о том, что Теванян является «шпионом».

В случае удовлетворения иска с Симоняна также потребуют выплатить Теваняну компенсацию ущерба в размере 6 миллионов драмов (около 16 тысяч долларов).

ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Находящийся под арестом лидер оппозиционной партии "Мать-Армения" Андраник Теванян подал в суд на спикера парламента страны Алена Симоняна, назвавшего его "шпионом", за клевету, сообщает пресс-служба политсилы.

"Теванян подал судебный иск против председателя Национального собрания Алена Симоняна, требуя обязать его в течение пяти рабочих дней после вступления в законную силу решения суда об удовлетворении иска опровергнуть распространенные клеветнические сведения", - говорится в сообщении.

Теванян требует опубликовать опровержение в эфире общественного телевидения Армении , на официальном сайте общественного телевидения, на сайте "Первый информационный канал" и на YouTube-канале в рамках главного выпуска новостей, в письменной и устной форме, а также в виде видеозаписи.

В случае удовлетворения иска Симонян должен заявить, что обнародованные им в ходе предвыборных дебатов данные о том, что Теванян является "шпионом", не соответствуют действительности и являются ложью.

В исковом заявлении также требуется взыскать с Симоняна в пользу истца 6 миллионов драмов, эквивалентных 16 тысячам долларов в качестве компенсации ущерба.

В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.