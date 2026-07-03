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Лидер партии "Мать Армения" подал иск против спикера парламента за клевету - РИА Новости, 03.07.2026
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20:59 03.07.2026
Лидер партии "Мать Армения" подал иск против спикера парламента за клевету

Находящийся под арестом Теванян подал в суд на спикера парламента Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАндраник Теванян
Андраник Теванян - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Андраник Теванян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной партии «Мать-Армения» Андраник Теванян подал в суд на спикера парламента Армении Алена Симоняна за клевету.
  • Теванян требует от Симоняна опровергнуть распространенные им сведения о том, что Теванян является «шпионом».
  • В случае удовлетворения иска с Симоняна также потребуют выплатить Теваняну компенсацию ущерба в размере 6 миллионов драмов (около 16 тысяч долларов).
ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Находящийся под арестом лидер оппозиционной партии "Мать-Армения" Андраник Теванян подал в суд на спикера парламента страны Алена Симоняна, назвавшего его "шпионом", за клевету, сообщает пресс-служба политсилы.
"Теванян подал судебный иск против председателя Национального собрания Алена Симоняна, требуя обязать его в течение пяти рабочих дней после вступления в законную силу решения суда об удовлетворении иска опровергнуть распространенные клеветнические сведения", - говорится в сообщении.
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Теванян требует опубликовать опровержение в эфире общественного телевидения Армении, на официальном сайте общественного телевидения, на сайте "Первый информационный канал" и на YouTube-канале в рамках главного выпуска новостей, в письменной и устной форме, а также в виде видеозаписи.
В случае удовлетворения иска Симонян должен заявить, что обнародованные им в ходе предвыборных дебатов данные о том, что Теванян является "шпионом", не соответствуют действительности и являются ложью.
В исковом заявлении также требуется взыскать с Симоняна в пользу истца 6 миллионов драмов, эквивалентных 16 тысячам долларов в качестве компенсации ущерба.
В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
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