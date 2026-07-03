Члены военизированного формирования "Басидж" на улице Тегерана во время церемонии прощания с Али Хаменеи. 3 июля 2026

Члены военизированного формирования "Басидж" на улице Тегерана во время церемонии прощания с Али Хаменеи. 3 июля 2026

© AP Photo / Vahid Salemi Члены военизированного формирования "Басидж" на улице Тегерана во время церемонии прощания с Али Хаменеи. 3 июля 2026

В Тегеране усилили меры безопасности в связи с прощанием с Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ В иранской столице усилены меры безопасности в связи с прощанием с экс-лидером Ирана Али Хаменеи.

Россию на церемонии прощания будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Прощание с аятоллой продлится с 4 по 9 июля и охватит несколько городов Ирана и Ирака.

ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Меры безопасности усилены в иранской столице в связи с прощанием с экс-лидером Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.

В городе на отдельных площадях дежурят силовики, а на основных дорогах города регулируется трафик на фоне приездов зарубежных высокопоставленных делегаций, которые примут участие в церемонии прощания с аятоллой в крупном религиозном комплексе имени Имама Хомейни.

Россию будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев . При этом в Тегеране отмечали, что не стали приглашать страны, занявшие по отношению к военным действиям США против Ирана позицию, отличающуюся от иранской.

Обстановка в столице при этом спокойная, в ночь на 3 июля еще шли отдельные приготовления к массовым народным проводам аятоллы, которые начнутся с 4 июля - развешены плакаты с изображением лидера, его изречениями, вывешиваются или уже вывешены флаги Исламской Республики.

Народные проводы продлятся до 9 июля и охватят не только Иран.

С 4 по 6 июля прощание пройдет в Тегеране: сначала большой религиозный комплекс Имама Хомейни - основателя Исламской Республики - в течение двух дней будет принимать людей на коллективную молитву, после чего - 6 июля - по городу пройдет похоронная процессия.

Седьмого июля тело доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в соседнем Ираке - в двух священных для шиитов городах - Кербеле и Неджефе. Девятого июля тело аятоллы вернется обратно в Иран, он будет похоронен в родном Мешхеде.