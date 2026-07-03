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В Тегеране усилили меры безопасности в связи с прощанием с Хаменеи - РИА Новости, 03.07.2026
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13:17 03.07.2026 (обновлено: 13:33 03.07.2026)
В Тегеране усилили меры безопасности в связи с прощанием с Хаменеи

РИА Новости: в Тегеране усилили меры безопасности в связи с прощанием с Хаменеи

© AP Photo / Vahid SalemiЧлены военизированного формирования "Басидж" на улице Тегерана во время церемонии прощания с Али Хаменеи. 3 июля 2026
Члены военизированного формирования Басидж на улице Тегерана во время церемонии прощания с Али Хаменеи. 3 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Члены военизированного формирования "Басидж" на улице Тегерана во время церемонии прощания с Али Хаменеи. 3 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В иранской столице усилены меры безопасности в связи с прощанием с экс-лидером Ирана Али Хаменеи.
  • Россию на церемонии прощания будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
  • Прощание с аятоллой продлится с 4 по 9 июля и охватит несколько городов Ирана и Ирака.
ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Меры безопасности усилены в иранской столице в связи с прощанием с экс-лидером Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.
В городе на отдельных площадях дежурят силовики, а на основных дорогах города регулируется трафик на фоне приездов зарубежных высокопоставленных делегаций, которые примут участие в церемонии прощания с аятоллой в крупном религиозном комплексе имени Имама Хомейни.
Церемония прощания с Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Высокопоставленные лица примут участие в церемонии прощания с Али Хаменеи
Вчера, 00:20
Россию будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом в Тегеране отмечали, что не стали приглашать страны, занявшие по отношению к военным действиям США против Ирана позицию, отличающуюся от иранской.
Обстановка в столице при этом спокойная, в ночь на 3 июля еще шли отдельные приготовления к массовым народным проводам аятоллы, которые начнутся с 4 июля - развешены плакаты с изображением лидера, его изречениями, вывешиваются или уже вывешены флаги Исламской Республики.
Народные проводы продлятся до 9 июля и охватят не только Иран.
С 4 по 6 июля прощание пройдет в Тегеране: сначала большой религиозный комплекс Имама Хомейни - основателя Исламской Республики - в течение двух дней будет принимать людей на коллективную молитву, после чего - 6 июля - по городу пройдет похоронная процессия.
Церемония прощания с Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Многодневная церемония прощания с Хаменеи началась с молитвы в Тегеране
Вчера, 10:28
Седьмого июля тело доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в соседнем Ираке - в двух священных для шиитов городах - Кербеле и Неджефе. Девятого июля тело аятоллы вернется обратно в Иран, он будет похоронен в родном Мешхеде.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирием провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Иран не пригласил на похороны Хаменеи страны, поддержавшие агрессию США
2 июля, 18:13
 
В миреТегеран (город)ИранРоссияДмитрий МедведевАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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