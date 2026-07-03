Воздушное пространство над Тегераном закроют во время прощания с Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздушное пространство над Тегераном закроют в понедельник во время церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
- Прощание и похороны Али Хаменеи пройдут в Тегеране, Куме и Мешхеде с 4 по 9 июля.
ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Воздушное пространство над Тегераном будет закрыто в понедельник во время проведения церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, заявил глава Организации гражданской авиации страны Абузар Шируди.
Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля: в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.