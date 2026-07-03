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Воздушное пространство над Тегераном закроют во время прощания с Хаменеи - РИА Новости, 03.07.2026
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12:13 03.07.2026 (обновлено: 12:27 03.07.2026)
Воздушное пространство над Тегераном закроют во время прощания с Хаменеи

Абузар Шируди: воздушное пространство над Тегераном закроют в понедельник

© REUTERS / Murad SezerВоеннослужащий КСИР во время церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. 3 июля 2026
Военнослужащий КСИР во время церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. 3 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Murad Sezer
Военнослужащий КСИР во время церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. 3 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздушное пространство над Тегераном закроют в понедельник во время церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
  • Прощание и похороны Али Хаменеи пройдут в Тегеране, Куме и Мешхеде с 4 по 9 июля.
ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Воздушное пространство над Тегераном будет закрыто в понедельник во время проведения церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, заявил глава Организации гражданской авиации страны Абузар Шируди.
"В понедельник, во время церемонии прощания с телом покойного верховного лидера революции, воздушное пространство над Тегераном будет полностью закрыто, не будет выполняться никаких полетов", - приводит слова Шируди гостелерадиокомпания Ирана.
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Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля: в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.
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