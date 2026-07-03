Военнослужащий КСИР во время церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. 3 июля 2026

Военнослужащий КСИР во время церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. 3 июля 2026

© REUTERS / Murad Sezer Военнослужащий КСИР во время церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. 3 июля 2026

Воздушное пространство над Тегераном закроют во время прощания с Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Воздушное пространство над Тегераном закроют в понедельник во время церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Прощание и похороны Али Хаменеи пройдут в Тегеране, Куме и Мешхеде с 4 по 9 июля.

ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Воздушное пространство над Тегераном будет закрыто в понедельник во время проведения церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, заявил глава Организации гражданской авиации страны Абузар Шируди.

"В понедельник, во время церемонии прощания с телом покойного верховного лидера революции, воздушное пространство над Тегераном будет полностью закрыто, не будет выполняться никаких полетов", - приводит слова Шируди гостелерадиокомпания Ирана

Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля: в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.