СМИ: водителем пикапа, сбившего монахов в Таиланде, был 11-летний мальчик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда пикап сбил 21 буддийского монаха, восемь из которых погибли, а 13 получили травмы.
- За рулем был 11-летний мальчик с особенностями развития, который угнал машину своих родителей.
- Родители мальчика утром в четверг уведомили полицию о том, что их сын угнал семейную машину.
БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Водителем пикапа, сбившего в четверг 21 буддийского монаха на обочине шоссе в провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда, оказался 11-летний мальчик с особенностями развития, угнавший машину своих родителей, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".
Ранее телеканал сообщал, что в четверг в результате наезда автомобиля-пикапа на пешую колонну буддийских монахов погибли восемь священнослужителей и еще 13 человек получили травмы. В ночь на пятницу в больнице скончался еще один буддийский монах.
«
"За рулем был 11-летний мальчик с особенностями развития. Он сейчас у нас в участке. Пребывает в шоке, пока ничего не говорит", - сообщили телеканалу сотрудники полиции, расследующие ДТП.
Полицейские добавили, что родители несовершеннолетнего утром в четверг уведомили полицию по месту жительства, что их сын угнал семейную машину, и попросили полицию его найти.
"Их семья живет примерно в 10 километрах от места наезда пикапа на монахов, а машина ехала быстро. При этом никто не знал, куда он поедет, и среагировать – догнать или перекрыть дорогу – не успели", - сказал в репортаже телеканала один из офицеров дорожной полиции города Мукдахан.