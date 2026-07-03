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СМИ: водителем пикапа, сбившего монахов в Таиланде, был 11-летний мальчик - РИА Новости, 03.07.2026
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16:58 03.07.2026 (обновлено: 16:59 03.07.2026)
СМИ: водителем пикапа, сбившего монахов в Таиланде, был 11-летний мальчик

"Тхаи Рат ТВ": водителем пикапа, сбившего монахов в Таиланде, был мальчик

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда пикап сбил 21 буддийского монаха, восемь из которых погибли, а 13 получили травмы.
  • За рулем был 11-летний мальчик с особенностями развития, который угнал машину своих родителей.
  • Родители мальчика утром в четверг уведомили полицию о том, что их сын угнал семейную машину.
БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Водителем пикапа, сбившего в четверг 21 буддийского монаха на обочине шоссе в провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда, оказался 11-летний мальчик с особенностями развития, угнавший машину своих родителей, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".
Ранее телеканал сообщал, что в четверг в результате наезда автомобиля-пикапа на пешую колонну буддийских монахов погибли восемь священнослужителей и еще 13 человек получили травмы. В ночь на пятницу в больнице скончался еще один буддийский монах.
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"За рулем был 11-летний мальчик с особенностями развития. Он сейчас у нас в участке. Пребывает в шоке, пока ничего не говорит", - сообщили телеканалу сотрудники полиции, расследующие ДТП.
Полицейские добавили, что родители несовершеннолетнего утром в четверг уведомили полицию по месту жительства, что их сын угнал семейную машину, и попросили полицию его найти.
"Их семья живет примерно в 10 километрах от места наезда пикапа на монахов, а машина ехала быстро. При этом никто не знал, куда он поедет, и среагировать – догнать или перекрыть дорогу – не успели", - сказал в репортаже телеканала один из офицеров дорожной полиции города Мукдахан.
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