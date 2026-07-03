СМИ: водителем пикапа, сбившего монахов в Таиланде, был 11-летний мальчик

Краткий пересказ от РИА ИИ В провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда пикап сбил 21 буддийского монаха, восемь из которых погибли, а 13 получили травмы.

За рулем был 11-летний мальчик с особенностями развития, который угнал машину своих родителей.

Родители мальчика утром в четверг уведомили полицию о том, что их сын угнал семейную машину.

БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Водителем пикапа, сбившего в четверг 21 буддийского монаха на обочине шоссе в провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда, оказался 11-летний мальчик с особенностями развития, угнавший машину своих родителей, сообщает телеканал " Водителем пикапа, сбившего в четверг 21 буддийского монаха на обочине шоссе в провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда, оказался 11-летний мальчик с особенностями развития, угнавший машину своих родителей, сообщает телеканал " Тхаи Рат ТВ ".

Ранее телеканал сообщал, что в четверг в результате наезда автомобиля-пикапа на пешую колонну буддийских монахов погибли восемь священнослужителей и еще 13 человек получили травмы. В ночь на пятницу в больнице скончался еще один буддийский монах.

« "За рулем был 11-летний мальчик с особенностями развития. Он сейчас у нас в участке. Пребывает в шоке, пока ничего не говорит", - сообщили телеканалу сотрудники полиции, расследующие ДТП.

Полицейские добавили, что родители несовершеннолетнего утром в четверг уведомили полицию по месту жительства, что их сын угнал семейную машину, и попросили полицию его найти.