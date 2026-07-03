Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки продолжают наступление на запад - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 03.07.2026
Подразделения "Южной" группировки продолжают наступление на запад

"Южная" группировка продолжают наступление на запад от Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые подразделения 6-й дивизии «Южной» группировки войск продолжают наступление на запад от Константиновки.
  • Командир шестой мотострелковой дивизии «Южной» Александр Картавкин доложил президенту России Владимиру Путину, что штурмовые подразделения вышли на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Штурмовые подразделения 6-й дивизии "Южной" группировки войск продолжают наступление на запад от Константиновки, заявил командир шестой мотострелковой дивизии "Южной" Александр Картавкин.
В пятницу российский лидер посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
"В настоящее время штурмовые поздравления 1442-го, 1307-го и 1008-го мотострелковых полков дивизии, сломив сопротивление противника в Константиновке, продолжают наступление в западном направлении и вышли уже на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки", - сказал Картавкин, докладывая президенту России Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Путин оценил значение зоны безопасности на Украине
Вчера, 23:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала