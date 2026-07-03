Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения 6-й дивизии «Южной» группировки войск продолжают наступление на запад от Константиновки.
- Командир шестой мотострелковой дивизии «Южной» Александр Картавкин доложил президенту России Владимиру Путину, что штурмовые подразделения вышли на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Штурмовые подразделения 6-й дивизии "Южной" группировки войск продолжают наступление на запад от Константиновки, заявил командир шестой мотострелковой дивизии "Южной" Александр Картавкин.
В пятницу российский лидер посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
"В настоящее время штурмовые поздравления 1442-го, 1307-го и 1008-го мотострелковых полков дивизии, сломив сопротивление противника в Константиновке, продолжают наступление в западном направлении и вышли уже на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки", - сказал Картавкин, докладывая президенту России Владимиру Путину.