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ВС России нанесли удары по пяти предприятиям ВПК в Киеве - РИА Новости, 03.07.2026
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ВС России нанесли удары по пяти предприятиям ВПК в Киеве

Герасимов: ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе удара в ночь на 2 июля нанесли удары по 5 предприятиям авиационной и радиоэлектронной промышленности в Киеве, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент России Владимир Путин в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск.
"В ночь с 1 на 2 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен очередной массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате поражены 5 ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, осуществляющих производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, крылатых ракет и комплектующих к ним", - доложил Герасимов президенту.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевУкраинаВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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