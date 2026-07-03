Путин призвал представить к наградам всех бойцов, отличившихся в зоне СВО

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Всех бойцов, наиболее отличившихся в зоне СВО, необходимо представить к государственным наградам, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск подчеркнул, что освобождение российскими военными Константиновки имеет важное стратегическое значение, поскольку является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Также президент РФ отметил успешные действия группировки войск "Север" по созданию полосы безопасности.