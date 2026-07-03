Путин призвал представить к наградам всех бойцов, отличившихся в зоне СВО

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Всех бойцов, наиболее отличившихся в зоне СВО, необходимо представить к государственным наградам, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск подчеркнул, что освобождение российскими военными Константиновки имеет важное стратегическое значение, поскольку является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Также президент РФ отметил успешные действия группировки войск "Север" по созданию полосы безопасности.
"Разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить к государственным наградам", - сказал Путин, поблагодарив бойцов СВО за мужество и героизм.
В пятницу президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку.