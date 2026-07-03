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Командующий группировкой "Южная" рассказал о наступлении на Дружковку - РИА Новости, 03.07.2026
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23:20 03.07.2026
Командующий группировкой "Южная" рассказал о наступлении на Дружковку

Командующий группировкой "Южная" Медведев рассказал о наступлении на Дружковку

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наступление в направлении Дружковки на краматорско-дружковском направлении активно ведется.
  • 6-я мотострелковая дивизия участвует в наступлении в направлении Дружковки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наступление в направлении Дружковки на краматорско-дружковском направлении активно ведется, завил командующий группировкой войск "Южная" Сергей Медведев.
"В настоящее время 6-я мотострелковая дивизия, действующая на краматорско-дружковском направлении, наступает в направлении Дружковки", - сказал Медведев во время посещения Владимиром Путиным одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДружковкаСергей МедведевВладимир Путин
 
 
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