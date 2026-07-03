Командующий группировкой "Южная" рассказал о наступлении на Дружковку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наступление в направлении Дружковки на краматорско-дружковском направлении активно ведется.
- 6-я мотострелковая дивизия участвует в наступлении в направлении Дружковки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наступление в направлении Дружковки на краматорско-дружковском направлении активно ведется, завил командующий группировкой войск "Южная" Сергей Медведев.
"В настоящее время 6-я мотострелковая дивизия, действующая на краматорско-дружковском направлении, наступает в направлении Дружковки", - сказал Медведев во время посещения Владимиром Путиным одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.