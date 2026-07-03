ВС России в июне освободила 29 населенных пунктов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Армия РФ в июне освободила 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Войска объединенной группировки в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В июне месяце освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории", - сказал Герасимов во время доклада на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.