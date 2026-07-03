Бойцы "Центра" отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка войск "Центр" отодвинула фронт на 8,5 километра от Красноармейска, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска, линия фронта отодвинута от окраин города на 8,5 километров", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.