Путин на совещании обсудил текущую обстановку в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел совещание с военными.
- На совещании обсуждалась обстановка в зоне СВО и последние результаты боевой работы ВС РФ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными обсудил обстановку в зоне СВО и последние результаты боевой работы ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент поставил задачу для совещания - это дать оценку текущей обстановке в зоне СВО, и обсудить последние результаты боевой работы", - сказал Песков журналистам.