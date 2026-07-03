Путин на совещании обсудил текущую обстановку в зоне СВО

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными обсудил обстановку в зоне СВО и последние результаты боевой работы ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент поставил задачу для совещания - это дать оценку текущей обстановке в зоне СВО, и обсудить последние результаты боевой работы", - сказал Песков журналистам.