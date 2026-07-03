Кадыров сообщил о передаче в зону СВО автомобилей УАЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кадыров передал в зону проведения спецоперации 34 автомобиля УАЗ СГР.
- Автомобили приобретены за счет средств Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче в зону проведения спецоперации 34 автомобилей УАЗ СГР.
"Передал в распоряжение наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, очередную партию автомобильной техники. На передовую направлены 34 автомобиля УАЗ СГР", — написал в своём Telegram-канале Кадыров.
Автомобили зарекомендовали себя при выполнении самых разных боевых и специальных задач, добавил Кадыров. По его словам, такая помощь является одной из важнейших составляющих работы по поддержке военнослужащих.
"Автомобили приобретены за счет средств Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который с первых дней специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку нашим подразделениям", — отметил глава региона.