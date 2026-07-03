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Кадыров сообщил о передаче в зону СВО автомобилей УАЗ - РИА Новости, 03.07.2026
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Кадыров сообщил о передаче в зону СВО автомобилей УАЗ

Кадыров сообщил о передаче 34 автомобилей УАЗ в зону спецоперации

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кадыров передал в зону проведения спецоперации 34 автомобиля УАЗ СГР.
  • Автомобили приобретены за счет средств Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче в зону проведения спецоперации 34 автомобилей УАЗ СГР.
"Передал в распоряжение наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, очередную партию автомобильной техники. На передовую направлены 34 автомобиля УАЗ СГР", — написал в своём Telegram-канале Кадыров.
Автомобили зарекомендовали себя при выполнении самых разных боевых и специальных задач, добавил Кадыров. По его словам, такая помощь является одной из важнейших составляющих работы по поддержке военнослужащих.
"Автомобили приобретены за счет средств Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который с первых дней специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку нашим подразделениям", — отметил глава региона.
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