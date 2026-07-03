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В зоне СВО ликвидировали замначальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ - РИА Новости, 03.07.2026
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В зоне СВО ликвидировали замначальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ

В зоне СВО ликвидировали замначальника штаба 11-го АК ВСУ Желтова

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В зоне СВО ликвидировали заместителя начальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ.
  • Полковник Желтов Александр Валерьевич, вероятно, был уничтожен в районе Запорожья 30 июня.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Заместитель начальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ ликвидирован в зоне СВО, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полковнику Желтову было 48 лет. Ранее он принимал участие в конфликте на юго-востоке Украины в 2014 году.
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