В зоне СВО ликвидировали замначальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В зоне СВО ликвидировали заместителя начальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ.
- Полковник Желтов Александр Валерьевич, вероятно, был уничтожен в районе Запорожья 30 июня.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Заместитель начальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ ликвидирован в зоне СВО, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полковнику Желтову было 48 лет. Ранее он принимал участие в конфликте на юго-востоке Украины в 2014 году.