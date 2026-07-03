Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ВС России успешно действуют на поле боя и близки к контролю над всей территорией Донбасса.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВС России преуспевают на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
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"Дело в том, что на поле боя у русских дела идут довольно неплохо. Они движутся к освобождению всего Донбасса. Им осталось совсем немного, прежде чем они смогут контролировать всю эту территорию. Русские вполне успешно выступают на поле боя и весьма эффективно парируют атаки беспилотников", — сказал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.