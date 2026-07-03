"Весь Донбасс". На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

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"Дело в том, что на поле боя у русских дела идут довольно неплохо. Они движутся к освобождению всего Донбасса. Им осталось совсем немного, прежде чем они смогут контролировать всю эту территорию. Русские вполне успешно выступают на поле боя и весьма эффективно парируют атаки беспилотников", — сказал он.