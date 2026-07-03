ВСУ за неделю потеряли более 2160 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" занимали в течение недели более выгодные позиции, уничтожили за это время свыше 2160 военнослужащих ВСУ, 20 боевых бронированных машин, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.