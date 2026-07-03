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ВСУ за неделю потеряли более 2160 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 03.07.2026
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12:26 03.07.2026 (обновлено: 12:45 03.07.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 2160 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 2160 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение за неделю.
  • Потери ВСУ составили более 2160 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" занимали в течение недели более выгодные позиции, уничтожили за это время свыше 2160 военнослужащих ВСУ, 20 боевых бронированных машин, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"*(запрещена в РФ как экстремистская - ред.), пяти бригад нацгвардии и бригады теробороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что потери противника на данном направлении составили более 2160 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.
* Запрещенная в России террористическая организация
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