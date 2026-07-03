Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли более 1485 военных в зоне действий российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1485 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
За неделю подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, отмечает Минобороны РФ.