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ВСУ за неделю потеряли более 1485 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 03.07.2026
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12:24 03.07.2026 (обновлено: 12:42 03.07.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 1485 боевиков в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1485 боевиков в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за неделю потеряли более 1485 военных в зоне действий российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1485 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
За неделю подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, отмечает Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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