Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска за неделю потеряли до 1490 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад".
- В Красном Лимане противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли в зоне ответственности российской группировки "Запад" до 1490 военнослужащих, в том числе более 200 - в Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства за период с 27 июня по 3 июля.
Отмечается, что за этот период подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.
"За неделю в населенном пункте Красный Лиман противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники, в том числе две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 25 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль", - добавили в МО РФ.