Недавнее заявление российского лидера о том, что ситуация на СВО "близится к завершению", мгновенно получило миллион взаимоисключающих трактовок, хотя странно убеждать и объяснять, что черное — это черное, а белое — это белое.

Впрочем, на отечественных пророков у нас всегда смотрели с прищуром, поэтому можно с наслаждением погрузиться в пророчества инородческие, где свежая истина всегда по утрам привозится с последней инстанции.

Так вот, только что обнародованы результаты последнего опроса украинского общественного мнения от американского гиганта социологии Gallup, согласно которому 66 процентов жителей Украины выступают за скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта с Россией и предпочитают дипломатическое решение военному. При этом 24 процента опрошенных считают, что Украина должна продолжать боевые действия "до победного".

Для понимания динамики: как докладывал тот же Gallup в 2022 году, 73 процента украинцев выступали за продолжение войны до победы и лишь 22 процента были за переговоры.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Эти данные отлично дополняют результаты других исследований. Например, недавний опрос Rating Group для Международного республиканского института (IRI) выявил: 32 процента украинцев считают, что граница после войны пройдет по нынешней линии фронта, тогда как 31 процент опрошенных ожидают возврата всех территорий в границах 1991 года. Организаторы опроса подчеркивают, что впервые с 2022 года доля сторонников "заморозки по нынешней ЛБС" превысила сегмент фанатов "полной перемоги".

Занятно также поглядеть на периодические замеры температуры по больнице со стороны Киевского международного института социологии (КМИС), зацикленного на теме "вечной войны". В частности, с января по апрель сего года зафиксировано резкое падение численности в сегменте тех, кто готов терпеть войну "столько, сколько потребуется", с 65 до 48 процентов — и это опять же самый мощный провал с 2022 года. Тот же институт до этого выяснил, что "только 16 процентов украинцев считают, что они сейчас выигрывают войну".

Так же можно упомянуть опрос Центра Разумкова, по итогам которого "более половины респондентов считают, что события на Украине движутся в неправильном направлении", и результат опроса Lord Ashcroft Polls, озвученный на Черноморском форуме безопасности в Одессе, где тоже выяснилось, что украинский военный задор что-то подсдулся. Цитата: "В отличие от месяцев, последовавших за вторжением, когда большинство украинцев ожидали военного урегулирования конфликта, сейчас три четверти говорят, что ожидают дипломатического, а не военного решения".

Все это хорошо, но как же тогда интерпретировать громкое и смелое заявление генсека НАТО Рютте от 1 июля о "необходимости укрепить позиции Украины перед возможными переговорами с Москвой"? Может, имелось в виду "подлатать"?

На самом деле, все равно, что имел в виду очередной безмозглый клон на русофобском приводе, и лучше прикинуть, а с чего это скисли щирые захистники, когда вот еще совсем недавно киевские шуты обещали и 50 тысяч убитых русских солдат в месяц, и "стену дронов", и всякие мощные "прорывы", и новую "прозрачную" и престижную армию, куда все бегут, задрав штаны, за бандеровским флагом.

Как вчера сообщил пресс-секретарь президента Песков, "Россия в ближайшее время будет усиливать давление на киевский режим вплоть до достижения целей СВО".

В реальности давление усиливается уже полным ходом.

Как говорил Путин, движение вперед идет на всех направлениях, но на некоторых оно не нравится Киеву прямо до крови из глаз. Например, западные военные аналитики отмечают стремительное ухудшение положения ВСУ под Славянском и Краматорском, и есть подтверждения того, что остатки подразделений в добиваемой Константиновке официально брошены Сырским, чтобы срочно подготовить к обороне последний оплот Киева в Донбассе. Российские войска ускорили движение в сторону Харькова и Сум. Одновременно с этим командование ВСУ готовится к "очень вероятному" наступлению ВС России из Брянской области в Черниговскую область, где уже объявлена принудительная эвакуация из 12 приграничных населенных пунктов.

Параллельно усиливается вынесение в одну калитку энергетической, топливной, логистической и иной критической инфраструктуры противника. Вышла из чата Сумская ТЭЦ. Источники на местах сообщают, что на трассе Харьков — Днепропетровск выбиты все АЗС. Вышибаются одна за другой АЗС в Днепропетровске, Полтаве и других городах. После ударов "Гераней" по ЛЭП в оккупированной ВСУ части Запорожья отключены оставшиеся промышленные предприятия. Без света, но с Бандерой в сердце сидят целые районы Запорожья, Одессы и Киева. Блэкауты по всей территории Украины приобрели рутинный характер. Во время последнего налета на Киев резко умиротворился целый десяток крупных предприятий ВПК. И так далее, и тому подобное.

Видимо, что-то случилось, так как глава МИД Украины Сибига заголосил: мол, "аморально оправдывать российские зверства по отношению к украинцам тем, что Москва действует в ответ на удары ВСУ на дальние расстояния по России". А нас за шо, граждане!?

Рядовые же жители Украины инстинктивно чувствуют зашкаливающую концентрацию зрады в воздухе, и магический слоган "Америка с нами" теперь успокаивает их почему-то значительно меньше.

По словам Путина, "в наши планы спасение киевского режима не входит". Поэтому у просто проходящих мимо и ждущих трамвая украинских граждан пока еще есть варианты действий.