В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- В Сумской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу этот телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах.
"Снова взрывы в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18