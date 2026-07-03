В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

В Сумской области звучит воздушная тревога.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в пятницу этот телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах.

"Снова взрывы в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".