В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах.
"Взрыв слышен в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18