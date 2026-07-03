В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее этот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах.

"Взрыв слышен в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".