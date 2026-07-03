В нескольких украинских регионах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах, Запорожье, Днепропетровске, Изюме и Ахтырке прогремели взрывы.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, передает "Общественное".
Ранее телеканал уже сообщал о детонации в городе.
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"Взрыв слышен в Сумах", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в части Сумской области объявили воздушную тревогу.
Взрывы сегодня также прогремели в Запорожье, Днепропетровске, Изюме в Харьковской области и Ахтырке в Сумской области.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18