В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу этот телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах.
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"В Сумах раздаются взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
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