Суд приговорил "художника" Галантера к семи годам колонии за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергея Галантера приговорили к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
- Галантер предлагал вкладывать деньги в виртуальное искусство, представляясь «цифровым» художником и специалистом по инвестициям.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд приговорил Сергея Галантера к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Галантера Сергея Владимировича виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что Галантер предлагал вкладывать деньги в виртуальное искусство, представляясь "цифровым" художником и специалистом по инвестициям.