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Суд приговорил "художника" Галантера к семи годам колонии за мошенничество - РИА Новости, 03.07.2026
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20:44 03.07.2026
Суд приговорил "художника" Галантера к семи годам колонии за мошенничество

Суд приговорил мошенника Галантера к семи годам колонии

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергея Галантера приговорили к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
  • Галантер предлагал вкладывать деньги в виртуальное искусство, представляясь «цифровым» художником и специалистом по инвестициям.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд приговорил Сергея Галантера к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Галантера Сергея Владимировича виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что Галантер предлагал вкладывать деньги в виртуальное искусство, представляясь "цифровым" художником и специалистом по инвестициям.
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