Рейтинг@Mail.ru
На рэпера Птаху завели административное дело о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 03.07.2026
На рэпера Птаху завели административное дело о пропаганде наркотиков

На рэпера Птаху завели административное дело о пропаганде наркотиков в интернете

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРэп-исполнитель Птаха
Рэп-исполнитель Птаха - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Рэп-исполнитель Птаха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никулинский суд Москвы рассмотрит дело рэпера Птахи (Давида Нуриева) о пропаганде наркотиков через интернет.
  • Судебное заседание назначено на 16 июля, рэперу грозит штраф до 30 тысяч рублей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело рэпера Птахи (Давида Нуриева) о пропаганде наркотиков через интернет, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Нуриеву вменяют пропаганду наркотических и психотропных веществ в интернете (часть 3 статьи 6.13 КоАП РФ).
"Назначено судебное заседание на 16 июля", - сообщается в материалах.
Протокол на рэпера зарегистрировали в Никулинском суде 2 июля. Согласно административному кодексу, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Рэпера Ганвеста обвинили в пропаганде наркотиков
23 апреля, 14:42
 
РоссияДавид НуриевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала