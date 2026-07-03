На рэпера Птаху завели административное дело о пропаганде наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никулинский суд Москвы рассмотрит дело рэпера Птахи (Давида Нуриева) о пропаганде наркотиков через интернет.
- Судебное заседание назначено на 16 июля, рэперу грозит штраф до 30 тысяч рублей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело рэпера Птахи (Давида Нуриева) о пропаганде наркотиков через интернет, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Назначено судебное заседание на 16 июля", - сообщается в материалах.
Протокол на рэпера зарегистрировали в Никулинском суде 2 июля. Согласно административному кодексу, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.
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