В Москве суд приостановил работу магазина "Пятерочка"

Установлено, что в магазине за и под стеллажами с продуктами, холодильниками и торговым оборудованием в торговых залах, а также в зоне пекарни - многочисленные скопления грязи и пыли, остатки продуктов и мусор. Подсобное помещение захламлено, в зале имеются дефекты напольного покрытия, а также проверка обнаружила крысу.