В Москве суд приостановил работу магазина "Пятерочка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд приостановил деятельность магазина "Пятерочка" в Москве за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
- В магазине обнаружены многочисленные скопления грязи и пыли, остатки продуктов и мусор, а также выявлена крыса.
- Магазин закрыт на 90 суток.
- Компания сообщила, что в магазине идет ремонт, после него планируется подача ходатайства о досрочном возобновлении работы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд приостановил деятельность магазина "Пятерочка" в Москве за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 июля 2026 года предприятие продовольственной торговли "Пятерочка" ООО "АГРОТОРГ", расположенное по адресу: город Москва, улица Тихвинская, дом 17, строение 1, признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Установлено, что в магазине за и под стеллажами с продуктами, холодильниками и торговым оборудованием в торговых залах, а также в зоне пекарни - многочисленные скопления грязи и пыли, остатки продуктов и мусор. Подсобное помещение захламлено, в зале имеются дефекты напольного покрытия, а также проверка обнаружила крысу.
"ООО "АГРОТОРГ" назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия продовольственной торговли "Пятерочка" ООО "АГРОТОРГ" на срок 90 суток", - добавили в ведомстве.
В X5 заявили РИА Новости, что в магазине сейчас идет ремонт. После его окончания и проведения всех необходимых мероприятий компания планирует подать ходатайство о досрочном возобновлении работы.
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