Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд приостановил работу магазина "Пятерочка" - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 03.07.2026 (обновлено: 20:32 03.07.2026)
В Москве суд приостановил работу магазина "Пятерочка"

В Москве суд приостановил работу магазина "Пятерочка" за нарушение норм СанПиН

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд приостановил деятельность магазина "Пятерочка" в Москве за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
  • В магазине обнаружены многочисленные скопления грязи и пыли, остатки продуктов и мусор, а также выявлена крыса.
  • Магазин закрыт на 90 суток.
  • Компания сообщила, что в магазине идет ремонт, после него планируется подача ходатайства о досрочном возобновлении работы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд приостановил деятельность магазина "Пятерочка" в Москве за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 июля 2026 года предприятие продовольственной торговли "Пятерочка" ООО "АГРОТОРГ", расположенное по адресу: город Москва, улица Тихвинская, дом 17, строение 1, признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Установлено, что в магазине за и под стеллажами с продуктами, холодильниками и торговым оборудованием в торговых залах, а также в зоне пекарни - многочисленные скопления грязи и пыли, остатки продуктов и мусор. Подсобное помещение захламлено, в зале имеются дефекты напольного покрытия, а также проверка обнаружила крысу.
"ООО "АГРОТОРГ" назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия продовольственной торговли "Пятерочка" ООО "АГРОТОРГ" на срок 90 суток", - добавили в ведомстве.
В X5 заявили РИА Новости, что в магазине сейчас идет ремонт. После его окончания и проведения всех необходимых мероприятий компания планирует подать ходатайство о досрочном возобновлении работы.
Роллы - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
В Москве приостановили работу ресторана "Якитория"
4 июня, 16:54
 
ПроисшествияМоскваПятерочка (сеть магазинов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала