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Суд продлил арест Битмаме по делу о незаконной банковской деятельности - РИА Новости, 03.07.2026
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17:14 03.07.2026
Суд продлил арест Битмаме по делу о незаконной банковской деятельности

Суд продлил до осени арест Битмаме по делу о незаконной банковской деятельности

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБлогер Валерия Федякина (Битмама) в зале суда
Блогер Валерия Федякина (Битмама) в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Блогер Валерия Федякина (Битмама) в зале суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий суд Москвы продлил арест криптоблогеру Валерии Федякиной (Битмаме) по второму делу о незаконной банковской деятельности до 7 октября.
  • Год назад Федякину приговорили к 7 годам колонии за создание финансовой пирамиды и хищение денег вкладчиков, а весной обвинили в незаконной банковской деятельности.
  • Оборот от незаконной банковской деятельности, согласно материалам дела, превышает 4 миллиарда рублей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу продлил до осени арест криптоблогеру Валерии Федякиной (известной как Битмама) по второму делу о незаконной банковской деятельности, сообщили РИА Новости в суде.
Год назад Федякину приговорили к 7 годам колонии за создание финансовой пирамиды и хищение денег вкладчиков. Весной ее обвинили в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы по пунктам "а"," б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Вместе с ней вторым фигурантом проходит Гагик Гулакян, который являлся потерпевшим по ее первому делу.
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"Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и продлил Федякиной Валерии Сергеевне меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября", - сказал собеседник агентства.
Согласно материалам дела, оборот от незаконной банковской деятельности превышает 4 миллиарда рублей.
Позднее в пятницу этот же суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Гулакяна.
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