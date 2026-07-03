Суд продлил арест Битмаме по делу о незаконной банковской деятельности

Краткий пересказ от РИА ИИ Замоскворецкий суд Москвы продлил арест криптоблогеру Валерии Федякиной (Битмаме) по второму делу о незаконной банковской деятельности до 7 октября.

Год назад Федякину приговорили к 7 годам колонии за создание финансовой пирамиды и хищение денег вкладчиков, а весной обвинили в незаконной банковской деятельности.

Оборот от незаконной банковской деятельности, согласно материалам дела, превышает 4 миллиарда рублей.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу продлил до осени арест криптоблогеру Валерии Федякиной (известной как Битмама) по второму делу о незаконной банковской деятельности, сообщили РИА Новости в суде.

Год назад Федякину приговорили к 7 годам колонии за создание финансовой пирамиды и хищение денег вкладчиков. Весной ее обвинили в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы по пунктам "а"," б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Вместе с ней вторым фигурантом проходит Гагик Гулакян, который являлся потерпевшим по ее первому делу.

"Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и продлил Федякиной Валерии Сергеевне меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, оборот от незаконной банковской деятельности превышает 4 миллиарда рублей.