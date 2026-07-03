Суд приговорил основного фигуранта дела о покушении на Симоньян к 20 годам

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Балашов приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян.

Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Михаила Балашова по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.

« "Назначить Балашову наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет", — следует из решения.

Первые четыре года ему предстоит отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как среди 12 обвиняемых есть несовершеннолетние.

Сама Маргарита Симоньян, комментируя вынесенный приговор, заявила, что не держит зла на осужденных, простила их и готова помочь их семьям, если это потребуется.

« "Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети, пожилые родители остались или кто-то, кому нужна помощь, я помогу", — сказала она в аудиосообщении на платформе "Макс".

Медиаменеджер также уточнила, что ей показали фотографии и видеозаписи, на которых видно, как фигуранты следили за ней возле дома.

« "Главному дали 20 лет. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я как христианка огорчена вообще этим всем — тем, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за 50 тысяч долларов, или за 150 тысяч долларов, или вообще за какие угодно суммы", — добавила Симоньян.

Как сообщили в СК России, Балашов в 2022 году создал ячейку в Москве , вовлекая в нее сторонников национал-социализма*. С сентября 2022-го по июль 2023-го участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ**, публикуя видео в Сети для пропаганды экстремизма.

По данным Генпрокуратуры , не позднее 16 июня 2023 года с Балашовым вышли на связь с предложением убить Симоньян за денежное вознаграждение. Дав согласие, он привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, отчитываясь перед заказчиками. Те, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.

Не позднее 13 июля того же года для убийства Симоньян они спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже на улице Вавилова в Москве. Об этом они сообщили Балашову, который прибыл к гаражу, после чего его задержали.

Дело о покушении на Маргариту Симоньян

Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.

В Москве и Рязанской области задержали неонацистов* из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

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