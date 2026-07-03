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Суд приговорил основного фигуранта дела о покушении на Симоньян к 20 годам - РИА Новости, 03.07.2026
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15:29 03.07.2026 (обновлено: 19:04 03.07.2026)
Суд приговорил основного фигуранта дела о покушении на Симоньян к 20 годам

Суд приговорил Балашова к 20 годам по делу о покушении на Симоньян

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Балашов приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян.
  • Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Михаила Балашова по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.
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"Назначить Балашову наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет", — следует из решения.

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Первые четыре года ему предстоит отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как среди 12 обвиняемых есть несовершеннолетние.
Сама Маргарита Симоньян, комментируя вынесенный приговор, заявила, что не держит зла на осужденных, простила их и готова помочь их семьям, если это потребуется.
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"Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети, пожилые родители остались или кто-то, кому нужна помощь, я помогу", — сказала она в аудиосообщении на платформе "Макс".

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Медиаменеджер также уточнила, что ей показали фотографии и видеозаписи, на которых видно, как фигуранты следили за ней возле дома.
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"Главному дали 20 лет. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я как христианка огорчена вообще этим всем — тем, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за 50 тысяч долларов, или за 150 тысяч долларов, или вообще за какие угодно суммы", — добавила Симоньян.
Как сообщили в СК России, Балашов в 2022 году создал ячейку в Москве, вовлекая в нее сторонников национал-социализма*. С сентября 2022-го по июль 2023-го участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ**, публикуя видео в Сети для пропаганды экстремизма.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года с Балашовым вышли на связь с предложением убить Симоньян за денежное вознаграждение. Дав согласие, он привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, отчитываясь перед заказчиками. Те, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.
Не позднее 13 июля того же года для убийства Симоньян они спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже на улице Вавилова в Москве. Об этом они сообщили Балашову, который прибыл к гаражу, после чего его задержали.
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Дело о покушении на Маргариту Симоньян

Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов* из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
* Данный материал опубликован исключительно для информации и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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