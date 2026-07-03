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Суд арестовал экс-замглавы Росавиации по делу о мошенничестве - РИА Новости, 03.07.2026
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13:51 03.07.2026
Суд арестовал экс-замглавы Росавиации по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-замглавы Росавиации Махова по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росавиации по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
  • Константину Махову и его бывшему начальнику Александру Нерадько грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости участник процесса.
«
"Постановлением суда Махову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа", - сказал собеседник агентства.
Махову, как и его бывшему начальнику, арестованному в пятницу экс-главе Росавиации Александру Нерадько, вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Оперативные комментарии следствия и защиты РИА Новости пока не удалось получить. Обоим фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Махов занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта с 2008 по 2017 год.
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