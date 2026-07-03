Суд арестовал экс-замглавы Росавиации по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росавиации по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
- Константину Махову и его бывшему начальнику Александру Нерадько грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости участник процесса.
«
"Постановлением суда Махову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа", - сказал собеседник агентства.
Махову, как и его бывшему начальнику, арестованному в пятницу экс-главе Росавиации Александру Нерадько, вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Оперативные комментарии следствия и защиты РИА Новости пока не удалось получить. Обоим фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Махов занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта с 2008 по 2017 год.
Экс-глава Росавиации Нерадько обжаловал арест
Вчера, 12:50