Суд арестовал экс-замглавы Росавиации по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росавиации по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Константину Махову и его бывшему начальнику Александру Нерадько грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости участник процесса.

« "Постановлением суда Махову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа", - сказал собеседник агентства.

Махову, как и его бывшему начальнику, арестованному в пятницу экс-главе Росавиации Александру Нерадько , вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Оперативные комментарии следствия и защиты РИА Новости пока не удалось получить. Обоим фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.