Суд изберет меру пресечения Нерадько

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хорошевском районном суде Москвы зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Нерадько А. В.
- Нерадько обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы.
- По данным источников РБК, бывший глава Росавиации задержан, однако официальным подтверждением задержания Нерадько РИА Новости не располагает.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы в пятницу может избрать меру пресечения фигуранту дела о мошенничестве по фамилии Нерадько, которого в СМИ называют экс-главой Росавиации, свидетельствуют данные судебной картотеки.
Как говорится в базе судебных дел, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нерадько А.В. зарегистрировано 3 июля в Хорошевском районном суде. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным источников РБК, бывший глава Росавиации задержан, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В Хорошевском районном суде Москвы подтвердили РИА Новости, что в данный момент избирают меру пресечения фигуранту с фамилией Нерадько, но не стали подтверждать его личность
Официальным подтверждением задержания Нерадько РИА Новости не располагает. Получить оперативные комментарии правоохранительных органов, суда агентству пока не удалось.