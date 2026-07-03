Суд изберет меру пресечения Нерадько

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы в пятницу может избрать меру пресечения фигуранту дела о мошенничестве по фамилии Нерадько, которого в СМИ называют экс-главой Росавиации, свидетельствуют данные судебной картотеки.