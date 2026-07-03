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Суд освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на куличе - РИА Новости, 03.07.2026
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12:14 03.07.2026 (обновлено: 12:58 03.07.2026)
Суд освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на куличе

Мосгорсуд освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на куличе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президиум Мосгорсуда освободил Ксению Белоусову из-под стражи.
  • Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ за изготовление кальяна на куличе.
  • Приговор суда по делу о наркотиках в виде условного лишения свободы остался в силе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президиум Мосгорсуда освободил из-под стражи москвичку Ксению Белоусову, сделавшую кальян на куличе, ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Президиум Московского городского суда удовлетворил кассационное представление прокуратуры частично: посчитал Белоусову, осужденной по ч. 1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов, исключил из приговора указание об отмене условного осуждения Белоусовой К.И. по приговору Лефортовского районного суда города Москвы от 12 августа 2025 года", - рассказали в пресс-службе.
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Там пояснили, что, таким образом, приговор суда по делу о наркотиках в виде условного лишения свободы остался в силе, осужденная будет исполнять его самостоятельно.
В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из кулича чашу для кальяна, перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Уголовное дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.
Мировой судья в Москве приговорил Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии с учетом предыдущего приговора – ранее она получила 3 года условно с аналогичным испытательным сроком за хранение более пяти граммов мефедрона.
Фактически судья назначил ей за оскорбление чувств верующих 200 часов исправительных работ, однако в совокупности с предыдущей судимостью наказание вышло более суровым. Белоусову взяли под стражу в зале суда.
После приговора фигурантка направила РПЦ письмо с покаянием, церковь в ответ подготовила ходатайство в суд о смягчении наказания.
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