Суд освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на куличе

Краткий пересказ от РИА ИИ Президиум Мосгорсуда освободил Ксению Белоусову из-под стражи.

Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ за изготовление кальяна на куличе.

Приговор суда по делу о наркотиках в виде условного лишения свободы остался в силе.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президиум Мосгорсуда освободил из-под стражи москвичку Ксению Белоусову, сделавшую кальян на куличе, ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Президиум Московского городского суда удовлетворил кассационное представление прокуратуры частично: посчитал Белоусову, осужденной по ч. 1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов, исключил из приговора указание об отмене условного осуждения Белоусовой К.И. по приговору Лефортовского районного суда города Москвы от 12 августа 2025 года", - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что, таким образом, приговор суда по делу о наркотиках в виде условного лишения свободы остался в силе, осужденная будет исполнять его самостоятельно.

В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из кулича чашу для кальяна, перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Уголовное дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.

Мировой судья в Москве приговорил Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии с учетом предыдущего приговора – ранее она получила 3 года условно с аналогичным испытательным сроком за хранение более пяти граммов мефедрона.

Фактически судья назначил ей за оскорбление чувств верующих 200 часов исправительных работ, однако в совокупности с предыдущей судимостью наказание вышло более суровым. Белоусову взяли под стражу в зале суда.