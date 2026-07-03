В Подмосковье мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина по имени Ярослав Винокуров был приговорен судом в Подмосковье к 14 годам колонии по делу о госизмене.
- Он систематически передавал зарубежному собеседнику сведения о перевозке военной техники в Московском регионе через мессенджеры.
- Полученная информация могла быть использована иностранными спецслужбами против Вооруженных сил и органов госвласти России.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 14 годам колонии по делу о госизмене мужчину, который систематически передавал зарубежному собеседнику сведения о перевозке военной техники в Московском регионе, сообщает прокуратура области.
В суде было установлено, что Ярослав Винокуров через соцсеть установил контакт с представителем иностранного государства и затем через мессенджеры систематически передавал ему достоверные и актуальные сведения о перевозке военной техники в Московском регионе. В надзорном органе подчеркнули, что полученная информация могла быть использована иностранными спецслужбами против Вооруженных сил и органов госвласти России.
"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, учел характер и высокую общественную опасность содеянного и назначил Винокурову наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно судом назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что также в доход государства конфискован его телефон, который использовался для совершения преступления. Подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ "Государственная измена".