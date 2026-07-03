В Подмосковье мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 14 годам колонии по делу о госизмене мужчину, который систематически передавал зарубежному собеседнику сведения о перевозке военной техники в Московском регионе, сообщает прокуратура области.