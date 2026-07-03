Жалобы на приговор экс-редактору URA.RU поступили в суд

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"В Свердловский областной суд поступили материалы уголовного дела с апелляционными жалобами осужденного Дениса Аллаярова, его адвоката, а также с апелляционным представлением прокурора на приговор", – говорится в сообщении; время и дата заседания еще не назначена.