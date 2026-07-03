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В Хабаровском крае девушка получила срок за поджоги релейных шкафов - РИА Новости, 03.07.2026
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03:45 03.07.2026
В Хабаровском крае девушка получила срок за поджоги релейных шкафов

В Хабаровском крае 20-летняя девушка получила 14 лет колонии за диверсию

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Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 20-летняя девушка приговорена к 14 годам лишения свободы за поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях в Хабаровском крае.
  • Поджоги совершались с мая по июнь 2025 года, один из них был выполнен за вознаграждение в 35 тысяч рублей, обещанных куратором в мессенджере.
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Суд приговорил 20-летнюю девушку к 14 годам лишения свободы за поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
Следователи выяснили, что девушка совершала поджоги объектов транспортной инфраструктуры и связи с мая по июнь 2025 года. В одном из эпизодов за 35 тысяч рублей, обещанных куратором, с которым она связалась в мессенджере, хабаровчанка приехала на станцию Красная Речка Хабаровского края и подожгла два релейных шкафа. Спустя некоторое время девушку задержали сотрудники правоохранительных органов.
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"Суд назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сообщают УТ МВД России по ДФО.
Также с осужденной взыскана сумма материального ущерба и конфискованы деньги и криптовалюта, добытые преступным путем.
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