В Хабаровском крае девушка получила срок за поджоги релейных шкафов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 20-летняя девушка приговорена к 14 годам лишения свободы за поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях в Хабаровском крае.
- Поджоги совершались с мая по июнь 2025 года, один из них был выполнен за вознаграждение в 35 тысяч рублей, обещанных куратором в мессенджере.
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Суд приговорил 20-летнюю девушку к 14 годам лишения свободы за поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
Следователи выяснили, что девушка совершала поджоги объектов транспортной инфраструктуры и связи с мая по июнь 2025 года. В одном из эпизодов за 35 тысяч рублей, обещанных куратором, с которым она связалась в мессенджере, хабаровчанка приехала на станцию Красная Речка Хабаровского края и подожгла два релейных шкафа. Спустя некоторое время девушку задержали сотрудники правоохранительных органов.
"Суд назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сообщают УТ МВД России по ДФО.
Также с осужденной взыскана сумма материального ущерба и конфискованы деньги и криптовалюта, добытые преступным путем.