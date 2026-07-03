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Суд может смягчить приговор забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам - РИА Новости, 03.07.2026
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02:45 03.07.2026
Суд может смягчить приговор забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам

Суд может счесть помолвку на небоскребе в Нью-Йорке смягчающим обстоятельством

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью Йорк
Города мира. Нью Йорк - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский адвокат Аркадий Бух заявил, что суд в США может учесть в качестве смягчающего обстоятельства помолвку на крыше Эмпайр-стейт-билдинг при вынесении приговора россиянам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову.
  • Адвокат отметил, что судьи могут проявить жесткость, учитывая резонанс дела и финансовые затраты, которые власти Нью-Йорка понесли из-за действий Николау и Кузнецова.
  • По словам адвоката, к зданию было стянуто множество полицейских машин и карет скорой помощи, а в воздухе кружил полицейский вертолет, что могло стоить миллионы долларов.
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Суд в США может засчитать россиянам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, помолвку на крыше небоскреба в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора, заявил в интервью РИА Новости американский адвокат Аркадий Бух.
"Теоретически эти факторы с любовной драмой и обручальными кольцами не являются смягчающими. Но судьи тоже люди и могут это учесть", - сказал Бух, который отметил, что не ведет это дело и в данном случае выступает в качестве стороннего наблюдателя.
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В то же время он не исключил, что суд может проявить жесткость, учитывая резонанс дела.
"С другой стороны, судьи захотят показать миру: нельзя врываться в чужую частную собственность и создавать опасность, заставлять перекрывать несколько рядов дороги и задействовать десятки полицейских", - пояснил он.
В данной связи адвокат обратил внимание на финансовые затраты, которые власти Нью-Йорка понесли из-за действий Николау и Кузнецова. Он, подчеркнул, что к зданию было стянуто множество полицейских машин и карет скорой помощи, а в воздухе кружил полицейский вертолет.
"Городу это могло стоить миллионы долларов, и это большая нагрузка для бюджета. Это может привести к решению суда, которое не понравится ответчикам", - уточнил Бух.
Российские руферы Ангелина Николау и Иван Кузнецов (Биркус), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на шпиле высотки сделал девушке предложение.
Согласно судебной базе данных, с которой ознакомился корреспондент РИА Новости, на заседании во вторник Николау и Кузнецов не признали вину. Они были выпущены из-под стражи без денежного залога. Им может грозить больше 10 лет тюрьмы.
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