Краткий пересказ от РИА ИИ Американский адвокат Аркадий Бух заявил, что суд в США может учесть в качестве смягчающего обстоятельства помолвку на крыше Эмпайр-стейт-билдинг при вынесении приговора россиянам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову.

Адвокат отметил, что судьи могут проявить жесткость, учитывая резонанс дела и финансовые затраты, которые власти Нью-Йорка понесли из-за действий Николау и Кузнецова.

По словам адвоката, к зданию было стянуто множество полицейских машин и карет скорой помощи, а в воздухе кружил полицейский вертолет, что могло стоить миллионы долларов.

ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Суд в США может засчитать россиянам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, помолвку на крыше небоскреба в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора, заявил в интервью РИА Новости американский адвокат Аркадий Бух.

"Теоретически эти факторы с любовной драмой и обручальными кольцами не являются смягчающими. Но судьи тоже люди и могут это учесть", - сказал Бух, который отметил, что не ведет это дело и в данном случае выступает в качестве стороннего наблюдателя.

В то же время он не исключил, что суд может проявить жесткость, учитывая резонанс дела.

"С другой стороны, судьи захотят показать миру: нельзя врываться в чужую частную собственность и создавать опасность, заставлять перекрывать несколько рядов дороги и задействовать десятки полицейских", - пояснил он.

В данной связи адвокат обратил внимание на финансовые затраты, которые власти Нью-Йорка понесли из-за действий Николау и Кузнецова. Он, подчеркнул, что к зданию было стянуто множество полицейских машин и карет скорой помощи, а в воздухе кружил полицейский вертолет.

"Городу это могло стоить миллионы долларов, и это большая нагрузка для бюджета. Это может привести к решению суда, которое не понравится ответчикам", - уточнил Бух.

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Кузнецов (Биркус), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на шпиле высотки сделал девушке предложение.