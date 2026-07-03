Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве огласит приговор по делу о подготовке покушения на Симоньян - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 03.07.2026
Суд в Москве огласит приговор по делу о подготовке покушения на Симоньян

Суд огласит приговор по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

© Фото предоставлено организаторами фестиваля Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй западный окружной военный суд огласит приговор по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.
  • Балашов и другие фигуранты обвиняются по семи статьям УК РФ, включая организацию и участие в деятельности террористической организации, приготовление к убийству, разбой, хулиганство, возбуждение ненависти.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в пятницу огласит приговор по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 14.00 мск.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК завершил расследование дела о подготовке убийства Симоньян
20 октября 2025, 10:04
Ранее суд определил рассмотреть дело в закрытом режиме, так как среди обвиняемых есть несовершеннолетние, всего на скамье подсудимых 12 человек.
Как заявляли в СК, Михаил Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в нее сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ*, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за 50 тысяч долларов убить Симоньян. Тот привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки. Заказчики убийства передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами. В июле Балашов прибыл к гаражу на улице Вавилова в Москве, где были спрятаны автомат Калашникова и 90 патронов, но его задержали правоохранители.
В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются по семи статьям УК РФ, включая организацию и участие в деятельности террористической организации, приготовление к убийству, разбой, хулиганство, возбуждение ненависти.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
24 декабря 2025, 14:41
 
МоскваРоссияМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала