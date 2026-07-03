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Политолог рассказала, кто может баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 03.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
08:29 03.07.2026
Политолог рассказала, кто может баллотироваться в Госдуму

Сучилина: баллотироваться в Госдуму может гражданин РФ старше 21 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баллотироваться в Государственную думу РФ может любой гражданин России старше 21 года.
  • Кандидатом в депутаты не может стать человек с иностранным гражданством, видом на жительство в другой стране, признанный иностранным агентом или имеющий непогашенную судимость.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Баллотироваться в Государственную думу РФ может любой гражданин России старше 21 года, который не имеет иностранного гражданства или вида на жительства в другой стране, не является иностранным агентом и не имеет непогашенной судимости, рассказала РИА Новости заместитель директора Института социальной архитектуры президентской платформы "Россия - страна возможностей" Анна Сучилина.
"Баллотироваться в Государственную думу может практически любой гражданин России, которому исполнился 21 год. Для этого не нужно иметь какую-то особую профессию, должность или статус. Ограничения касаются только тех случаев, которые прямо прописаны в законе", - сказала Сучилина.
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Так, она отметила, что кандидатом в депутаты не может стать человек с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране.
"Также запрет распространяется на лиц, признанных иностранными агентами, и граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд преступлений, в том числе экстремистской направленности", - добавила эксперт.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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