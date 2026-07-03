Политолог рассказала, кто может баллотироваться в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Баллотироваться в Государственную думу РФ может любой гражданин России старше 21 года.

Кандидатом в депутаты не может стать человек с иностранным гражданством, видом на жительство в другой стране, признанный иностранным агентом или имеющий непогашенную судимость.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Баллотироваться в Государственную думу РФ может любой гражданин России старше 21 года, который не имеет иностранного гражданства или вида на жительства в другой стране, не является иностранным агентом и не имеет непогашенной судимости, рассказала РИА Новости заместитель директора Института социальной архитектуры президентской платформы "Россия - страна возможностей" Анна Сучилина.

"Баллотироваться в Государственную думу может практически любой гражданин России , которому исполнился 21 год. Для этого не нужно иметь какую-то особую профессию, должность или статус. Ограничения касаются только тех случаев, которые прямо прописаны в законе", - сказала Сучилина.

Так, она отметила, что кандидатом в депутаты не может стать человек с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране.

"Также запрет распространяется на лиц, признанных иностранными агентами, и граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд преступлений, в том числе экстремистской направленности", - добавила эксперт.