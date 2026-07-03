Полиция проверит информацию о стрельбе во время конфликта в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Боброво Ленинского городского округа Подмосковья около одного из домов на улице Лесная были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего, участников инцидента на месте не обнаружили, информации о пострадавших нет.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в поселке Боброво Ленинского городского округа Подмосковья, во время которого были слышны звуки, похожие на выстрелы, сообщает ГУ МВД по Московской области.

"Второго июля в вечернее время в Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на улице Лесная в поселке Боброво, слышны звуки, похожие на выстрелы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

Прибывшие на место сотрудники полиции участников инцидента не обнаружили. Информации о пострадавших из медицинских учреждений не поступало.