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Полиция проверит информацию о стрельбе во время конфликта в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2026
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02:00 03.07.2026
Полиция проверит информацию о стрельбе во время конфликта в Подмосковье

Полицейские устанаовят обстоятельства конфликта в поселке Боброво в Подмосковье

© РИА Новости / Юрий КочетковАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Боброво Ленинского городского округа Подмосковья около одного из домов на улице Лесная были слышны звуки, похожие на выстрелы.
  • Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего, участников инцидента на месте не обнаружили, информации о пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в поселке Боброво Ленинского городского округа Подмосковья, во время которого были слышны звуки, похожие на выстрелы, сообщает ГУ МВД по Московской области.
"Второго июля в вечернее время в Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на улице Лесная в поселке Боброво, слышны звуки, похожие на выстрелы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Прибывшие на место сотрудники полиции участников инцидента не обнаружили. Информации о пострадавших из медицинских учреждений не поступало.
В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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