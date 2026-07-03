Суд приговорил иностранца к 15 годам за подготовку теракта в Ессентуках

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранца приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках.

Подсудимый, гражданин Таджикистана, планировал взорвать автовокзал в Ессентуках по заданию участника террористической организации.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю.

ПЯТИГОРСК, 3 июл – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил иностранца к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках, сообщила прокуратура Ставрополья.

В июле 2024 года ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Ессентуках, где выходец из Центральной Азии планировал устроить взрыв на автовокзале. По данным спецслужбы, он провёл разведку автовокзала, подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, составные части которого хранил в съемном гараже. После совершения теракта планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Его задержали силовики, суд, сообщая о его аресте, уточнял, что он гражданин Таджикистана.

"Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Суд установил, что в июле 2024 года подсудимый, действуя по заданию участника террористической организации, планировал взорвать автовокзал в Ессентуках. Для этого он приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю.