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Суд приговорил иностранца к 15 годам за подготовку теракта в Ессентуках - РИА Новости, 03.07.2026
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14:54 03.07.2026
Суд приговорил иностранца к 15 годам за подготовку теракта в Ессентуках

На Ставрополье иностранца приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранца приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках.
  • Подсудимый, гражданин Таджикистана, планировал взорвать автовокзал в Ессентуках по заданию участника террористической организации.
  • Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю.
ПЯТИГОРСК, 3 июл – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил иностранца к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках, сообщила прокуратура Ставрополья.
В июле 2024 года ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Ессентуках, где выходец из Центральной Азии планировал устроить взрыв на автовокзале. По данным спецслужбы, он провёл разведку автовокзала, подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, составные части которого хранил в съемном гараже. После совершения теракта планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Его задержали силовики, суд, сообщая о его аресте, уточнял, что он гражданин Таджикистана.
"Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Суд установил, что в июле 2024 года подсудимый, действуя по заданию участника террористической организации, планировал взорвать автовокзал в Ессентуках. Для этого он приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю.
Он признан виновным в приготовлении к теракту, участии в террористической организации, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ. Приговор не вступил в законную силу.
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