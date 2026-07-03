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Трамп пока не решил, помилует ли рэпера Diddy, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.07.2026
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19:28 03.07.2026 (обновлено: 19:31 03.07.2026)
Трамп пока не решил, помилует ли рэпера Diddy, сообщили СМИ

CBS: Трамп пока не принял решения о помиловании рэпера Diddy

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп пока не принял решения о помиловании рэпера Шона Комбса (Diddy) к 250-летию независимости Соединенных Штатов.
  • Глава Белого дома запланировал совещание по вопросам помилования и намерен принять решения на основе рекомендаций своих советников.
  • В список рекомендаций, подготовленный командой по помилованиям, не входят дела Комбса и других известных фигур, хотя Трамп готовится помиловать группу лиц, осужденных за нарушения норм по выбросам и чистоте воздуха.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о том, будет ли помиловать к 250-летию независимости Соединенных Штатов американского рэпера Шона Комбса (Diddy), а также других осужденных, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с его планами.
"Президент Трамп… продолжает обсуждать другие акты милосердия, в том числе в отношении Шона Diddy Комбса и нескольких других известных фигур", - говорится в материале телеканала.
Как отмечает CBS, глава Белого дома запланировал на день пятницы совещание по вопросам помилования и намерен принять решения на основе рекомендаций своих советников. Однако, по словам одного из источников, ни дело Комбса, ни другие резонансные кейсы не входят в список рекомендаций, подготовленный командой по помилованиям.
Пока Трамп готовится помиловать группу лиц, осужденных за нарушения норм по выбросам и чистоте воздуха, уточняет телеканал.
Комбс, которому 56 лет, отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс (штат Нью-Джерси) по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией. Он находится под стражей с сентября 2024 года.
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