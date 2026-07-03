Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

Трамп пока не решил, помилует ли рэпера Diddy, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп пока не принял решения о помиловании рэпера Шона Комбса (Diddy) к 250-летию независимости Соединенных Штатов.

Глава Белого дома запланировал совещание по вопросам помилования и намерен принять решения на основе рекомендаций своих советников.

В список рекомендаций, подготовленный командой по помилованиям, не входят дела Комбса и других известных фигур, хотя Трамп готовится помиловать группу лиц, осужденных за нарушения норм по выбросам и чистоте воздуха.

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о том, будет ли помиловать к 250-летию независимости Соединенных Штатов американского рэпера Шона Комбса (Diddy), а также других осужденных, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с его планами.

"Президент Трамп… продолжает обсуждать другие акты милосердия, в том числе в отношении Шона Diddy Комбса и нескольких других известных фигур", - говорится в материале телеканала.

Как отмечает CBS , глава Белого дома запланировал на день пятницы совещание по вопросам помилования и намерен принять решения на основе рекомендаций своих советников. Однако, по словам одного из источников, ни дело Комбса, ни другие резонансные кейсы не входят в список рекомендаций, подготовленный командой по помилованиям.

Пока Трамп готовится помиловать группу лиц, осужденных за нарушения норм по выбросам и чистоте воздуха, уточняет телеканал.